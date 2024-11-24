حجز 120 طنا من الدقلة مخزنة بطريقة غير قانونية ببن عروس

أعلنت الإدارة العامّة للأمن الوطني، اليوم الأحد، بأن وحدات الأمن ببن عروس حجزت حوالي 120 طنا من الدقلة بأحد مخازن التبريد بالجهة وقع تخزينها بطريقة غير قانونية وقدرت قيمتها المالية بأكثر من مليون دينار.

وأوضحت الإدارة، في بلاغ لها، بأنه تم بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة التحوّل على عين المكان أين تم حجز حوالي 120 طن من الدقلة من أجل « عدم وضع بطاقة مخزونات على واجهة غرف التبريد ودون مسك دفتر حركية مخزونات ودون الاستظهار بما يثبت شرعية مسكها » على ذمة المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.

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