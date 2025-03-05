حجز 2.2 طن من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات في بداية شهر رمضان

أفاد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، محمد الرابحي، اليوم الإربعاء، بأن الهيئة تمكنت خلال ال4 أيام الأولى من شهر رمضان من حجز 2.2 طن من المواد الغذائية غير مطابقة للمواصفات والقيام بـ 2100 زيارة ميدانية في مختلف جهات الجمهورية.

وأضاف الرابحي في تصريح لـ(وات)، إن المواد الغذائية المحجوزة لم تتوفر فيها الشروط من حيث التأشير على المواد الغذائية وتركيبتها (استعمال مواد غير مرخص لها ومواد ملونة). كما ظهرت عليها مؤشرات فساد الصلوحية كالتعفنات ووجود الفطريات.

وقامت هيئة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بتحليل 545 عينة للوقوف على مدى مطابقتها لمعايير ومواصفات الجودة، وتحرير 36 محضر بحث ضد المخالفين وغلق 4 محلات مفتوحة للعموم لا تتوفر فيها شروط السلامة إضافة إلى تنبيه 83 من مسدي الخدمات مع تمكينهم من مهلة لتدارك الإخلالات المسجلة ضدهم ومتابعتهم.

وأشار الرابحي إلى أن الهيئة تسعى من خلال الفرق المتنقلة المركزية والجهوية والبالغ عددها 35 فريقا، إلى تشديد المراقبة على المحلات المنظمة إضافة إلى البائعين في السوق الموازية.

وجدد دعوته المستهلك التونسي إلى التثبت من المواد قبل اقتنائها وعدم اللجوء إلى السوق الموازية التي تعرض مواد تكون في أغلب الأحيان غير موافقة للموصفات، قائلا إنه يمكن الإبلاغ عن التشكيات على الرقم الأخضر 80106977 أو الدخول الى الفضاء التفاعلي على الموقع الالكتروني للهيئة من أجل معاضدة جهود الهيئة التي تعوّل على وعي المواطن.

وبين أن الزيارات الميدانية التي تنفذها الهيئة تهدف إلى المراقبة، وأيضا إلى توعية المواطنين بأهمية اقتناء مواد غذائية سليمة ومطابقة للجودة من خلال الاعتماد على مؤشرات معترف بها.

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