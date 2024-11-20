حجز 234 طن من البطاطا من 1 إلى 18 نوفمبر الجاري

أعلن مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء، أن فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة تمكنت بالتعاون مع الفرق الأمنية من حجز 234 طن من مادة البطاطا خلال الفترة الممتدة بين 1 و18 نوفمبر الجاري.

وأفاد الطرابلسي بأن كافة الكميات المحجوزات يتم ضخها مجددا في الأسواق عبر المسالك القانونية المنظمة، مؤكدا حجز أكثر من 4 آلاف طن من الخضر والغلال منذ بداية سنة 2024 ولحدود الآن.

وقال رمزي الطرابلسي إنه تم خلال الفترة نفسها، حجز أكثر من 28 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء وقرابة 600 ألف بيضة و2000 طن من مشتقات الحبوب المدعمة و48 ألف لتر من الحليب و216 طن من السكر.

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