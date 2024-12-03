حجز 29 صفيحة من مخدر القنب الهندى بمنزل أحد مروجيّ المخدرات برادس

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمقرين من ولاية بن عروس، من العثور على 29 صفيحة من مخدر القنب الهندي بمحل سكن شخص متورط في ترويج المخدرات بمدينة رادس.

وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء، أنه على إثر توفر معلومات مفادها انخراط أحد الاشخاص في ترويج المخدرات وإخفائها بمنزله، قامت الوحدات الأمنية المذكورة بمداهمة منزله بعد التنسيق مع النيابة العمومية، والعثور على هذه الكمية من المخدرات.

وأضافت أنه تم كذلك حجز شفرات حادة وحقن طبية ومبلغ مالي قدره 2420 دينارا، بسيارة أحد الأشخاص الراغبين في التزود بالمخدرات.

وأكّدت أنه تم إدراج عدد آخر من المظنون فيهم بالتفتيش بعد التنسيق مع النيابة العمومية وأن الأبحاث متواصلة.

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