حجز 3 أطنان من البطاطا بولاية القصرين وأكثر من طن بنابل

تمكنت يوم الاثنين 04 نوفمبر 2024، مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالاشتراك مع أعوان حرس المرور الوطني من ضبط شاحنتين محملتين بـ3،086 طن من مادة البطاطا دون أن يستظهر أصحابها بوثائق تثبت ما يفيد شرعية مسكها ودون أن تتوفر فيهما شروط الاتجار بمسالك توزيعها.

وقد تم حجز كامل الكميات حجزا فعليا وإعادة ضخها بإحدى المساحات التجارية بالجهة لبيعها للعموم بسعر 1650 مليم الكغ تحت إشراف ومتابعة من فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة.

وسيتم تأمين محصول البيع بالخزينة العامة للدولة و تحرير محاضر بحث ضد المخالفين.

في السياق نفسه، تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، يوم الاثنين 04 نوفمبر 2024، من الكشف عن مستودع يستغل بصفة عشوائية في تخزين البطاطا المعدة للاستهلاك بجهة قرمبالية.

و تم رفع المحجوز المتمثل في 1600 كلغ من مادة البطاطا وتوجيهه لسوق الجملة بمعتمدية قربة وتأمين محصول بيعه بالخزينة العامة و تتبع المعني بالأمر على معنى المرسوم عدد 47 لسنة 2022 .

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