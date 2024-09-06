حجز 43 كيسا بلاستيكيا من الأقراص المخدّرة ومبالغ ماليّة بحوزة شخصين بمنطقة الوردية

تمكّنت يوم 05 سبتمبر 2024، الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني على إثر توفر معلومات من ضبط شخصين (رجل وامرأة) بجهة الورديّة وحجزت لديهما كمّيات هامّة من الأقراص المُخدّرة نوع « اكستازي »، كما حجزت لدى المظنون فيه الأوّل مبلغا ماليّا قدرهُ 3654 دينارا، وبمزيد التحرّي وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة تمّت مُداهمة منزل المظنُون فيها وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ العثور على مبلغ مالي يُقدر بأكثر من 500 ألف دينار وكمّية من المصُوغ وهواتف جوّالة، كما أنهُ بمزيد التفتيش تمّ العثور على 43 كيس بلاستيكي تحتوي على نفس الأقراص المُخدّرة المذكُورة، وبالتنقل إلى منزل المظنون فيه الأوّل بجهة بومهلّ من ولاية بن عرُوس وتفتيشه بعد التنسيق التام مع النيابة العمُوميّة تمّ العثور على كمّية من المصُوغ والسّاعات الفاخرة وسيّارة يستغلها المعني في تنقلاته.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه بمراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 02، أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل « جرائم المخدّرات وغسيل الأموال » فيما تزال الأبحاث مُتواصلة.

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