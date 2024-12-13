حجز 440 صفيحة من مخدر القنب الهندي ومبالغ مالية بمنطقة المروج 2 والاحتفاظ بشخص

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة، أنه في نطاق مواصلة تعقّب شبكات تهريب وترويج المخدّرات، نفّذت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني بإدارة الشؤون العدلية ببن عروس معزّزة بمختلف إختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخّل، عمليّة أمنيّة نوعيّة استهدفت ذوي شبهة أتخذوا أوكارا بمنطقة المروج 02 من ولاية تونس، مقرا لإخفاء وترويج شحنات هامّة من مخدّر القنب الهندي، والتي آلت إلى حجز 440 صفيحة من مخدّر القنب الهندي زنتها 44 كغ، بالإضافة إلى مبالغ ماليّة وأسلحة بيضاء.

وأذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2، بالاحتفاظ بذات شبهة وإدراج نفر ثان بالتفتيش لأجل جرائم تهريب وترويج مخدّرات وغسل الأموال » واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.

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