حجز 6 أطنان من مادة السداري و500 كلغ من العجين الغذائي و500 كلغ من مادة ورق التبغ الخام

أسفرت عمليات أمنية ورقابية بكل من سوسة ومدنين ونابل، عن حجز 6 أطنان من مادة السداري و500 كلغ من العجين الغذائي و500 كلغ من مادة ورق التبغ الخام.

وأوردت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أن تحقيق هذه النتائج تم بالتنسيق بين وحدات أقاليم الحرس الوطني والإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.

وأشارت إلى أن هذه المجهودات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي للاحتكار والمضاربة ولكل الممارسات التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني بمختلف ولايات الجمهورية.

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