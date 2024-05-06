حركة الشعب: نحن معنيون بالانتخابات الرئاسية ترشحا وتصويتا

أعلنت حركة الشعب خلال اجتماع مجلسها الوطني في دورة استثنائية يوم الأحد 05 ماي 2024، أنها معنية بالانتخابات الرئاسية ترشحا وتصويتا .

كما طالبت الحركة بالتسريع في ضبط موعد الانتخابات واصدار القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وضبط شروط الترشح.

كما حمّلت الحركة الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية ضمان شفافية العملية الانتخابية وحياد الإدارة، مشيرة إلى أن المجلس الوطني سيبقى في حالة انعقاد للتفاعل مع المستجدات.

كلمات البحث :الانتخابات الرئاسية;ترشح;حركة الشعب