حركة النهضة تحمّل السلطات مسؤولية سلامة نور الدين البحيري

دعت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الاثنين، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الموقوف نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري بعد نقله إلى المستشفى.

وقالت الحركة في بيان إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للبحيري، الذي نُقل اليوم الاثنين بشكل طارئ إلى مستشفى الرابطة في تونس العاصمة إثر تدهور وضعه الصحي.

وطالبت الحركة بوضع حد لما اعتبرتها انتهاكات جسيمة يتعرض لها الموقوفون في تونس، وفق تعبيرها.

وحمَّلت الحركة السلطات التونسية « المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير » منذ ديسمبر 2021.

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