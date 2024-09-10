حركة النهضة تعلن عن إيقاف عدد من قياداتها

أعلنت حركة النهضة ، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن إيقاف عدد من قياداتها الليلة الماضية من ضمنهم عضو المكتب التنفيذي محمد القلوي والكاتب العام الجهوي ببنعروس محمد علي بوخاتم .

واعتبرت أن هذه الايقافات » هى استرسال في توتير المناخ السياسي العام واستمرار في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة والأصوات الحرة استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية »

يذكر أن عددا من قادة الحركة من ضمنهم رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض و الأمين العام العجمي الوريمي وأعضاء في مجلس الشورى بالإضافة إلى مسؤولين محليين، موقوفون وملاحقون في عدة قضايا منشورة امام القضاء منذ اشهر، كما تم غلق مقرات للحزب في افريل من العام الماضي .

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