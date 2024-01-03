حركة النهضة تُندّد باغتيال العاروري

نددت حركة النهضة في بيان لها، بـ اغتيال قوات الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وثلة من كتائب عز الدين القسام بالضاحية الجنوبية لبيروت بلبنان .

واستنكرت الحركة بشدة عملية الاغتيال الصهيوني للعاروري وإخوانه من قادة القسام تنفيذا لتهديدات قادة الكيان المحتل بتصفية قادة المقاومة أينما كانوا في خرق للقانون الدولي ولسيادة الدول.

واعتبرت الاغتيال محاولة يائسة للتعويض عن الفشل وتأكيد الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني المحتل وتذكرنا بسلسلة جرائم الاغتيال للقادة الأخيار والشهداء الأبرار.

ودعت الحركة كل الأحرار وكل القوى العاملة على محاصرة رقعة الحرب وإيقاف العدوان الهمجي وحماية الشعب الفلسطيني إلى إدانة جريمة الاغتيال النكراء وإعتبار الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني ومقاومته النبيلة شريكا كاملا في إيجاد أفق سياسي وحل عادل وشامل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبسط سلطته وسيادته على أرضه فلسطين على أنقاض منظومة التمييز العنصري الصهيوني.

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