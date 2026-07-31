حريق بمكتب بريد الرديف: اصابة عونين وحريف بجروح خفيفة

أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم الجمعة، أن حريقا اندلع صباح اليوم الجمعة 31 جويلية 2026، بمكتب بريد الرديف المحطة بمعتمدية الرديف من ولاية قفصة.

وفور وقوع الحادث، تولّت مختلف هياكل البريد التونسي التدخل والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والحرس الوطني والسلطات الجهوية بولاية قفصة، حيث تمت السيطرة على الحريق وتأمين محيط المكتب.

ولم يسفر الحريق، عن أية خسائر بشرية، وفي المقابل تم تسجيل إصابة عونين من البريد التونسي وحريف بجروح خفيفة، تم على إثرها نقلهم إلى المستشفى الجهوي بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة.

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