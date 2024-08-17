حريق صفاقس: النيران تتوسّع على كامل مساحة المصنع وتوجيه 19 شاحنة إطفاء

أعلن المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعية مساء اليوم السبت، أن النيران توسعت على كامل مساحة مصنع البلاستيك الكائن بطريق ڤرمدة كلم 11 من ولاية صفاقس المدينة والتي تبلغ حوالي 13 ألف متر مربع.

وأكد المصدر ذاته توجيه 19 شاحنة إطفاء من ولاية صفاقس والولايات المجاورة، لافتا إلى عدم تسجيل أضرار بشرية.

وقال المصدر ذاته إن أن فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس معززة بشاحنات إطفاء من الإدارات الجهوية للحماية المدنية بكل من المهدية والمنستير وسوسة والقيروان وڤابس وسيدي بوزيد والڤصرين وڤفصة، تواصل مجهوداتها لإخماد حريق بمقر معمل مواد بلاستيكية .

وقد أتت النيران على مقر وحدة الانتاج ومستودع للتخزين وبناية متكونة من 3 طوابق تابعة للمعمل المذكور.

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