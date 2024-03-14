حريق في وحدة للتعبئة بالمنطقة البترولية برادس: الداخلية تُصدر بلاغا

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بلاغا على اثر اندلاع حريق صباح اليوم بوحدة التعبئة التابعة لأحدى الشركات بالمنطقة البترولية برادس من ولاية بن عروس، توجهت في الابان فرق تابعة للحماية المدنية لمكان الحادث متكونة من 10 شاحنات و 08 سيارات اسعاف و شاحنتين سلم ميكانيكي، والتي سيطرت على الحريق في وقت وجيز، دون تسجيل خسائر بشرية، حيث أسفر الحادث عن إصابة حوالي 36 شخصا، وقد تم نقل من مكان الحادث 19شخصا منهم بسيارات الاسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مركز الاصابات و الحروق البليغة ببن عروس مصابين بحروق مختلفة ما بين حروق درجة أولى وحروق درجة ثانية من بينهم 03 أشخاص مصابين بحروق بليغة.

وتجدر الاشارة الى أن وزير الداخلية كمال الفقي تحول على عين المكان صحبة المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والمدير العام للأمن الوطني لمعاينة الحادث و متابعة عمل الوحدات المذكورة، كما قامت الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية بفتح بحث عدلي للوقوف على أسباب الحادث.

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