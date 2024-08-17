حريق مصنع البلاستيك بصفاقس: 9 شاحنات اطفاء وطلب تعزيزات من سيدي بوزيد والمهدية

أكد مصدر من الحماية المدنية في تصريح لإذاعة ديوان أف أم اليوم السبت، أن وحدات الحماية المدنية بصفاقس تواصل جهودها في محاولة للسيطرة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم بمصنع للبلاستيك بطريق قرمدة كم 11.

وكشف المصدر ذاته، بأنه تم الدفع بـ 9 شاحنات إطفاء لمكان الحريق من بينهم شاحنة إطفاء تابعة لمطار صفاقس طينة الدولي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم طلب تعزيزات من ولايتي سيدي بوزيد والمهدية، مشيرا إلى أن شاحنتي إطفاء في طريقهما إلى صفاقس مع إمكانية إضافة شاحنات أخرى.

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