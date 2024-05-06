حزب الائتلاف الوطني يرشح ناجي جلول للانتخابات الرئاسية

أعلن حزب الائتلاف الوطني عن ترشيحه رئيس الحزب ناجي جلول للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك خلال انعقاد اشغال المؤتمر الثاني للحزب يومي 4 و5 ماي الجاري بالمنستير تحت شعار « الانجاز » .

وتم انتخاب ناجي جلول للترشح للرئاسية باغلبية اصوات المؤتمرين الحاضرين، من جملة اربعة مرشحين، الى جانب انتخابه رئيسا للحزب لفترة نيابية جديدة و باغلبية الاصوات.

وكان ناجي جلول الذي شغل خطة وزير للتربية سابقا (من سنة 2015 الى 2017) قد شارك في الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في 2019 وحصل على نسبة 0،2 بالمائة من الاصوات في الدور الاول.

يشار الى ان مصالح رئاسة الحكومة كانت اعلنت في اوت 2020 عن تاسيس حزب الائتلاف الوطني التونسي برئاسة ناجي جلول.

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