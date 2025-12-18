حزب التيار الشعبي يلتقي قيادات من المقـ.ـاومـ.ـة الفلسـ.ـطينـ.ـية

استقبل التيار الشعبي أمس 17 ديسمبر 2025، وفدًا من المـقاومـة الفلسطينية ضم كلا من احسان عطايا عن حركة الجهاد الإسلامي وعابد الزريعي عن الجــبهـة الشعبية لتحـرير فلسـطين ويوسف حمدان عن حركة حماس.

وتناول اللقاء الوضع في الأرض المحتلة ورؤية المـقاومة للمرحلة حيث أكد الوفد عن القدرة السياسية العالية في ادارة المعركة في هذا المستوى في ظل وضع عربي ودولي بالغ التعقيد، كما أكد وفد التيار الشعبي الذي ضم غسان بوعزي وأمل حمروني ورمزي بوضيافي ومحسن النابتي عن الثقة الكاملة والدعم المطلق لكل خيارات المقاومة.

كما أكد الوفد على صعوبة الوضع في المغرب العربي في المرحلة القادمة بعد أن استنزف العدو المشرق العربي وبات المنطقة المغاربية في عين العاصفة وهو ما يتطلب وعيا عاليا بخطورة المرحلة والاستفادة من التجارب السابقة في الصراع مع العدو ومخططاته.

