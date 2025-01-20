حزب العمال يُدين مطالبة السلط القضائية جمعية القضاة بإخلاء مقرها بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة

أدان حزب العمال ما قال إنه « تدخل للسلط القضائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أمس السبت مستعينة بالأمن لمنع اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وطلب إخلاء مقرها » بالمحكمة، واصفا التدخل، في بيان أصدره مساء اليوم الأحد، بـ »الخطوة التصعيدية والاستفزازية ».

وكانت جمعية القضاة التونسيين أفادت، في بيان السبت، بأن المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قامت، برفقة أحد أعوان أمن المحكمة، بدخول مقر جمعية القضاة أثناء انعقاد اجتماع مكتبها التنفيذي وطالبت رئيس الجمعية وأعضاء المكتب « بإخلاء المقر حالا ومغادرته فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية « .

ونددت جمعية القضاة بالواقعة، معتبرة أنها » اعتداء على حق الاجتماع والتنظم للجمعية ».

وعبر حزب العمال، في بيانه، عن تضامنه المبدئي مع جمعية القضاة، وحيّا موقف مكتبها التنفيذي الذي قال إنه « رفض إخلاء المقر وتمسك بالحق غير القابل للتصرف في التنظم النقابي والجمعوي ».

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