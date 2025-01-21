حسام الدين الجبابلي: « لسنا حراس حدود ولا يوجد أي توطين في تونس »

أكد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء، أن تونس دولة ذات سيادة وليست دولة عبور ولا يوجد أي توطين، مشددا بالقول « لسنا حراس حدود… وحدودنا البحرية ليست مُستباحة »، وذلك في حديثه عن منع عمليات الهجرة غير النظامية في اتجاه أوروبا.

وقال الجبابلي إن وحدات الحرس الوطني وبتشديدها عمليات المراقبة على الحدود البحرية قلّصت عمليات الالتحاق بالفضاء الأوروبي، مبينا أن سنة 2023 سجلت وصول أكثر من 95 ألف مجتاز إلى أوروبا مقابل حوالي 19.500 خلال سنة 2024، وهو ما يدل على أن فرق الحرس تُسيطر على الحدود البحرية وحالت دون استغلال السواحل التونسية في عمليات الهجرة غير النظامية.

وتابع أن هذه السيطرة على الحدود ساهمت في تراجع تدفق الأفارقة من جنوب الصحراء خاصة من الحدود الغربية، مؤكدا وجود تعاون وتنسيق مشترك كبير مع ليبيا والجزائر في هذا الخصوص.

وأشار الجبابلي إلى أن هناك العديد من مطالب العودة الطوعية لمهاجرين غير نظاميين في تونس.

كلمات البحث :توطين;تونس;حراس;حسام الدين الجبابلي