حسن الجربوعي يستقيل من رئاسة لجنة الفلاحة بالبرلمان



أُعلن النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي في تدوينة له اليوم الخميس، عن استقالته من رئاسة لجنة الفلاحة رفضًا لتواصل تعطيل مسار الإصلاح واستمرار أسباب الفشل.

وأبرز النائب أنه اكتشف مع مرور الوقت، حجم التصدعات التي تعاني منها منظومة الإدارة التونسية، وحجم العراقيل التي تعطل أي محاولة جادة للتغيير، مضيفا: « أرفض أن أكون شاهد زور على مرحلة تُهدر فيها فرص الإصلاح، وأرفض أن أتحول إلى واجهة شكلية تُستخدم لتبرير الفشل أو لتجميل واقع لا يعكس حقيقة ما يعيشه القطاع الفلاحي. »

وشدد النائب على أنه سيُواصل الدفاع عن حقه في سياسات عادلة، وإصلاحات حقيقية، وقرارات شجاعة تنصفه وتضمن استدامة القطاع وتطوره، من أي موقع كنت. فالقضية بالنسبة له لم تكن يومًا منصبًا أو صفة، بل مسؤولية أخلاقية ووطنية تجاه قطاع يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وضمانة أساسية للأمن الغذائي لبلادنا.

دوّن النائب ما يلي: « أمام الله وأمام المواطنين، أرفض أن أكون جزءًا من منظومة تبرر العجز، أو تتعايش مع الفشل، أو تكتفي بإدارة الأزمات بدل معالجتها. فالإصلاح يحتاج إلى إرادة، والإرادة تحتاج إلى قرار، والقرار يحتاج إلى شجاعة. وما لم تتوفر هذه العناصر، ستظل الشعارات مجرد كلمات تُقال، دون أن تُحدث أثرًا حقيقيًا في واقع الفلاح » .

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