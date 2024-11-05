حضور 25 فيلما تونسيا في الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام التونسية الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة التي اختارتها لجنة انتقاء هذه الدورة من المهرجان.

وحققت المشاركة التونسية هذه السنة رقما قياسيا لم يسبق تسجيله وهو 25 فيلما طويلا في مختلف أقسام أيام قرطاج السينمائية التي ستنعقد دورتها الحالية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024.

وتتوزع القائمة على النحو التالي:

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة:

- « ماء العين » لمريم جعبر

- « عايشة » لمهدي برصاوي

- « الذراري الحمر » للطفي عاشور

- « برج الرومي » للمنصف ذويب

المسابقة الوطنية للأفلام الوثائقية الطويلة:

- « حدود الله » لأنيس الأسود

- « بنت 08 جانفي » لمروان المؤدب

- « لون الفسفاط » لرضا التليلي

- « حلمة ع الهامش » لكريم السواكي

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة :

- « MAKUN » لفارس نعناع

- « عالحافة » لسحر العشي »

- « فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ » لحسام سلولي

- « ليني أفريكو » لمروان لبيب

المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة:

- « الأيام الأخيرة مع اليان » لمهدي الحجري

- « أنامل » لعائدة الشامخ

المسابقة الوطنية للأفلام الروائية القصيرة:

- السحابة العاشقة » للناصر خمير

- « خيالي » لحمزة العوني

- « LOADING » لأنيس لسود

- « ويني ديانا » لسامي الشافعي

- « ما وراء الواقع » لبشير زيان

- « ثنية عيشة » لسالمة هوبي

وحققت المشاركة التونسية هذه السنة رقما قياسيا لم يسبق تسجيله وهو 25 فيلما طويلا في مختلف أقسام أيام قرطاج السينمائية.

ومن الفعاليات المنتظرة في هذه الدورة:

- « عرض خاص » يكرم واحدة من رائدات السينما التونسية.

- « عرض خاص » ضمن البرنامج المخصص لفلسطين للفيلم الوثائقي الطويل « وين صرنا؟ » وهو أول تجربة سينمائية من إنتاج وإخراج الممثلة درة زروق ويتبع الفيلم رحلة اللاجئين من غزة إلى مصر.

ومن المنتظر أن تكشف اللجنة المنظمة لأيام قرطاج السينمائية لاحقاً عن قائمة الأفلام العربية والإفريقية المختارة للدورة ال 35

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