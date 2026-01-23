حكم ابتدائي يقضي بسجن كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس مدّة 3 أعوام و6 أشهر

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، حكما يقضي بسجن كل واحد من المتهمين برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة 3 أعوام وستة أشهر في « جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية »، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

كما قضت الدّائرة في حقّ المتهمين الاثنين بخطايا مالية إضافة الى مصادرة الأموال الرّاجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

ومثل الإعلاميان برهان بسيس ومراد الزغيدي اليوم الخميس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة إيقاف من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي. وطلب برهان بسيس من المحكمة « الإنصاف » في حين طلب مراد الزغيدي « الإفراج عنه من سجن إيقافه »، حسب تصريحات إعلامية لمحامي الدفاع غازي مرابط.

