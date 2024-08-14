حكم غيابي بـ4 سنوات سجنا ضد مغني الراب كريم الغربي وحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة

أصدرت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة اثر جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 14 أوت 2024، قرارا بالسجن لأربع سنوات ضد مغنى الراب كريم الغربي، الذي كان قد سحب استمارة تزكية بنية الترشح للانتخابات الرئاسية، وتخطئته بخمسة ألاف دينار وحرمانه من الترشح مدى الحياة.

كما قضت المحكمة حضوريا بالسجن لمدة عام وبخطية بألف دينار في حق رئيس المجلس المحلي بجندوبة ، وبأربعة سنوات غيابيا ضد امرأة مع النفاذ العاجل وتخطئتها بخمسة الاف دينار وحرمان بقية المتهمين من الانتخاب لمدة ستّ سنوات، وذلك بعد أن أيدت التهم الموجة لهم من قبل النيابة العمومية والمتعلقة بتجميع تزكيات بمقابل، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علاء الدين العوادي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأفاد محامي رئيس المجلس المحلي بجندوبة المتهم، بأنّ ملف القضية خال من أي قرينة تثبت قيام منوّبة بجمع تزكيّات إلى جانب عدم وجود علاقة تربطه بكريم الغربي (شهر بكنية كادوريم).

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