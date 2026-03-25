حكم قضائي بسجن رجل الأعمال شفيق جراية 15 سنة سجنا بتهمة وضع النفس على ذمة جيش أجنبي

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن 15 عاما في حق رجل الأعمال شفيق الجراية بتهمة وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.

وأصدرت المحكمة في القضية ذاتها حكما بالسجن لمدة 15 عاما في حق مسؤول أمني سابق تمت إحالته على المحاكمة بحالة سراح، مع إخضاع المتهمين الاثنين إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات، انطلاقا من تاريخ تنفيذ العقوبة السجنية.

كما قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب أيضا الحكم غيابيا بسجن متهم ثالث فار من العدالة لمدة 20 سنة.

