حنبعل المجبري يمضي لبيرنلي لـ4 سنوات

أعلن نادي بيرنلي، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، التعاقد مع النجم التونسي، حنبعل المجبري (21 عاماً)، أربع سنوات، في صفقة انتقال نهائي من ناديه السابق، مانشستر يونايتد، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح، وانضم رسمياً إلى الفريق، الذي ينافس ضمن أندية دوري الدرجة الأولى الإنكليزي « التشامبيونشيب ».

كما قرر اللاعب بالتشاور مع وكيل أعماله، الاعتذار عن عدم قبول الدعوة للانضمام إلى المنتخب التونسي في معسكره، الذي سيقام الأسبوع المقبل، وأخبر حنبعل المدير الفني لـ « نسور قرطاج »، فوزي البنزرتي، بأنه غير جاهز للعب مع المنتخب، نظراً لابتعاده عن المنافسات فترة طويلة، وهو يريد الآن الانطلاق في التجربة مع بيرنلي الإنقليزي واسترجاع جهوزيته البدنية والفنية تدريجياً، قبل العودة مستقبلاً إلى صفوف « نسور قرطاج ».

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