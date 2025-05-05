حوالي 144 ألف تلميذ يجتازون امتحانات « البكالوريا التجريبية »

يجتاز 143 ألفا و 935 تلميذا، انطلاقا من اليوم الإثنين، امتحان البكالوريا التجريبية « البكالوريا البيضاء »، وهي أسبوع الفروض التأليفية للثلاثي الثالث لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي، وتجرى في نفس ظروف البكالوريا الرسمية، لتتواصل أيام 5 و6 و7 و 12 و13 و 14 ماي 2025.

وتنطلق الاختبارات التطبيقية والشفاهية لإمتحان الباكالوريا دورة 2025، حسب الرزنامة التي نشرتها وزارة التربية، من 15 إلى 26 ماي الجاري. ويجري المترشحون، إضافة إلى المترشحين بصفة فردية، الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 2 و 3 و 4 و 9 و 10 و 11 جوان 2025، على أن يتمّ الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 24 جوان 2025. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 30 جوان القادم و1 و 2 و3 جويلية 2025 ، على يتمّ التصريح بنتائجها وبالنتائج النهائية لبكالوريا 2025 يوم الأحد 13 جويلية 2025.