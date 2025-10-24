حياة جديدة لخمس مرضى بفضل التبرع بالأعضاء في القيروان وبن عروس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أن هذا الأسبوع شهد إنجازًا إنسانيًا استثنائيًا تمثل في نجاح عمليتين لزرع الأعضاء من متبرعين، بإشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء وبالتعاون بين عدة مستشفيات عمومية، مما مكّن خمسة مرضى من استعادة الأمل في الحياة .

وأُجريت العملية الأولى في بن عروس، يوم 21 أكتوبر من متبرعة تبلغ من العمر 72 سنة، بالشراكة مع مستشفى الرابطة والمنجي سليم بالمرسى.

أما العملية الثانية، فتمت يوم 22 أكتوبر بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، من متبرع يبلغ من العمر 42 سنة، بالتعاون مع مستشفيات سهلول سوسة، الحبيب بورقيبة صفاقس، شارل نيكول، والمستشفى العسكري بتونس.

كلمات البحث :التبرع بالأعضاء;القيروان;بن عروس;حياة