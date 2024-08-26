خالد السهيلي يتسلم مهامه على رأس وزارة الدفاع الوطني

إنتظم صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة موكب تسلّم خلاله خالد السهيلي مهامه على رأس وزارة الدفاع الوطني من عماد مميش بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلة من سامي إطارات الوزارة من عسكريين ومدنيين.

وعبّر وزير الدفاع الوطني بالمناسبة عن فخره واعتزازه للشرف الذي حظي به من قبل رئيس الجمهورية لتولي مسؤولية الإشراف على رأس وزارة الدفاع الوطني، المؤسسة العريقة التي ظلّت على الدوام المؤتمنة على سيادة تونس واستقلالها وأمنها القومي وفي خدمة الوطن والذود عنه من كل التهديدات وصون النظام الجمهوري وحماية مؤسسات الدولة.

كما أكّد أنه سيعمل على مزيد تطوير قدرات الجيش الوطني ودعم علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصلحة العليا لتونس، داعيا الإطارات العسكرية إلى مواصلة الجهود والتفاني في العمل والقيام بدورهم كما يرتضيه الواجب الوطني.

من جهته، أشاد عماد مميش بما لقيه من تعاون وتفاعل وجدّية من قبل كافة أفراد المؤسسة العسكرية طيلة إشرافه على وزارة الدفاع الوطني ممّا جعله يؤدّي مهامه في أحسن الظروف معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لكافة الأسرة العسكرية.

السيرة الذاتية لوزير الدفاع الوطني خالد السهيلي

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