خسوف كلي للقمر في الليلة الفاصلة بين 13 و فجر 14 مارس 2025 لا يمكن رؤيته بالكامل في تونس

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، أن العالم سيشهد خسوفا كليا للقمر يوم 14 مارس 2025 سيتزامن مع ليلة النصف من رمضان.

وأضاف المصدر ذاته، أنه لن يكون بالإمكان رؤية الخسوف الكلي للقمر من تونس غير أنه يمكن متابعة مراحله الأولى قبل شروق الشمس مع بدء دخول القمر في شبه الظل على الساعة 04:57 إلى حين غروب القمر في حدود الساعة 06:33، قبل اكتمال الخسوف.

ورغم انعدام إمكانية رؤية الخسوف الكلي من تونس فإنه بالإمكان رصد مراحله الأولى عبر النظر إلى الجهة الغربية للبلاد قبل الفجر لمتابعة دخول القمر في الظل أو استخدام المناظير والتلسكوبات لرؤية المتغيرات اللونية بوضوح أكبر كما يمكن متابعة البث عبر الانترنات من المراصد الفلكية العالمية التي ستغطي الحدث بالكامل.

في المقابل، أشارت الخرائط الفلكية إلى أن الخسوف الكلي سيكون مرئيا بشكل واضح في أمريكا الجنوبية والمحيط الأطلسي وأجزاء من إفريقيا بينما لن يتمكن سكان القارة الأوروبية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط إلا من رؤية المراحل الأولى من الخسوف قبل غروب القمر.

وبحسب المصدر ذاته، فإن لون القمر سيتحول أثناء الخسوف الكلي إلى الأحمر القاني نتيجة تشتت أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض وهي ظاهرة تعرف بالقمر الدموي.

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