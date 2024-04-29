خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج

انطلقت شركة النقل بتونس بداية من اليوم الإثنين 29 أفريل 2024، في تأمين النقل بين محطة تونس البحرية ومطار تونس قرطاج مرورا بدرّة البحيرة وشارع الزعيم ياسر عرفات ومحطة البضائع ومحطة الحجيج، استجابة لطلبات الحرفاء.

وتتمثل البرمجة التجريبية لهذا الخط في تأمين سفرة كل 60 دق انطلاقا من بداية الخط أو من نهايته، لتكون أولى السفرات من محطة تونس البحرية على الساعة الخامسة والنصف صباحا وآخرها على الساعة الثامنة والنصف مساء في حين تكون أولى السفرات من مطار تونس قرطاج على الساعة السادسة صباحا وآخرها على الساعة التاسعة ليلا.

هذا وسيتم خلال الفترة التجريبية تعديل العرض وفقا لطلبات التنقل حسب المراقبة الميدانية بهدف ضبط البرمجة النهائية لهذا الخط.

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