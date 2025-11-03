خط جوي مباشر بين تونس و أبو ظبي

انطلقت أول رحلة طيران مباشرة بين أبو ظبي وتونس فجر يوم السبت غرة نوفمبر 2025.

وفيما يلي مواعيد الرحلات:

*الذهاب: الانطلاق من مطار زايد الدولي على الساعة 2:20 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والوصول إلى مطار تونس قرطاج على الساعة 6:20 صباحا بتوقيت تونس (رحلة رقم EY739).

*العودة: الانطلاق من مطار تونس قرطاج على الساعة 10:40 صباحا بتوقيت تونس والوصول إلى مطار زايد الدولي على الساعة 19:25 مساء بتوقيت الإمارات (رحلة عدد EY740).

كلمات البحث :أبو ظبي;تونس;خط جوي