خط جوي مباشر بين تونس و أبو ظبي

انطلقت أول رحلة طيران مباشرة بين أبو ظبي وتونس فجر يوم السبت غرة نوفمبر 2025.
وفيما يلي مواعيد الرحلات:
*الذهاب: الانطلاق من مطار زايد الدولي على الساعة 2:20 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والوصول إلى مطار تونس قرطاج على الساعة 6:20 صباحا بتوقيت تونس (رحلة رقم EY739).
*العودة: الانطلاق من مطار تونس قرطاج على الساعة 10:40 صباحا بتوقيت تونس والوصول إلى مطار زايد الدولي على الساعة 19:25 مساء بتوقيت الإمارات (رحلة عدد EY740).
كلمات البحث :أبو ظبي;تونس;خط جوي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.