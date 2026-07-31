خلال الـ24 ساعة الماضية: إطفاء 78 حريقا

قامت وحدات الحماية المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بـ 547 تدخلا من بينها 78 عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشره، اليوم الجمعة، المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة « فايسبوك ».

كما نفذت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الجمعة، 173عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و284 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، و3 تدخلات بالشواطئ.

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