خلال النصف الأول من 2025 : 458 قتيلاً بسبب حوادث الطرقات

أعلن المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ نسبة قتلى حوادث المرور سجّلت إرتفاعا بنسبة 9،13 بالمائة منذ بداية هذه السنة حتى يوم 7 أوت الحالي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية (2024) .

وبيّن المرصد أنّ نسبة القتلى من الذّكور بلغت حوالي 86 بالمائة وبلغت بالنسبة للإناث 13،79 بالمائة، ملاحظا أنّ الشباب والكهول (من 18 سنة حتى 59 سنة) هم أكثر قتلى حوادث المرور في تونس برقم وصل منذ شهر جانفي 2025 وحتى بداية شهر أوت الحالي إلى 458 قتيلا بسبب حوادث الطرقات، حسب التقارير التي ينشرها مرصد سلامة المرور دوريّا.

ولاحظ أنّ النّقاط السّوداء التي تستحوذ على أكبر نسبة من الحوادث هي 5 نقاط وهي ولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وولاية صفاقس (الوطنية رقم 1 والوطنية رقم 14).

كلمات البحث :الطرقات;حوادث;قتيل