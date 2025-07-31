خلال زيارتها تونس: ميلوني تُؤكّد التزام إيطاليا بتشييد خط الكهرباء ELMED

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني زارت تونس اليوم الخميس، حيث التقت رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وأشارت المذكرة الصادرة في روما بهذا الصدد، إلى أنه خلال اللقاء بقصر قرطاج تشاطر سعيد ومليوني وجهات النظر للمستوى « الممتاز للتعاون الثنائي، بدءا بالتقدم المحرز في مشاريع خطة ماتّي لأفريقيا، كما استذكرا الإعلان المشترك بشأن أنشطة التعاون الإنمائي الذي تم توقيعه في جانفي الماضي »

وأضافت المذكرة: « تم إيلاء اهتمام خاص لقطاعي المياه والزراعة، وتحديدا مشروع تانيت (TANIT) لاستخدام مياه الصرف الصحي لاستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء مركز إقليمي للتدريب الزراعي » .

كما أتاح الاجتماع « فرصة لاستعراض التعاون الممتاز بشأن قضايا الهجرة والالتزام المشترك بمكافحة شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية مع تعزيز طرق الهجرة القانونية، بما في ذلك في سياق عملية روما » .

كما تناول النقاش وفق ما نشرته وكالة آكي الايطالية، « التعاون في قطاع الطاقة » ، حيث جرت الإشارة إلى أن إيطاليا وتونس « تُعدّان مركزين استراتيجيين لربط إمكانات إنتاج الطاقة في أفريقيا بالطلب المتزايد في أوروبا » .

وفي هذا السياق، « جددت الرئيسة ميلوني التزام إيطاليا بتشييد خط الكهرباء (ELMED)، وهو بنية تحتية استراتيجية لإيطاليا وتونس والقارة الأوروبية. كما يشهد هذا المشروع التزام القطاع الخاص الإيطالي بإنتاج الطاقة المتجددة في تونس » .

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