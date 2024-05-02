خلال 4 أشهر: محجوزات مشتقات الحبوب تبلغ 771 طنا

أمنت المصالح الرقابية، خلال 4 اشهر الاولي من 2024، قرابة 222 الف زيارة رقابية رافعة 524 مخالفة في التلاعب بالدعم في وقت بلغت فيه محجوزات مشتقات الحبوب المدعمة قرابة 771 طنا.

وبينت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ نشرته الخميس 02 ماي 2024، انها شكلت 9 آلاف و 771 فريقا رقابيا وقد تم رفع 32 الف و 959 مخالفة اقتصادية من بينها 24 الف و 204 مخالفة في المواد الغذائية العامة و 16 الف و611 مخالفة في شفافية المعاملات

ورفعت مصالح الرقابة 13 الف و 070 مخالفة متعلقة بالمنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة و 11 الف 117 مخالفة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية و 4 الاف و 647 مخالفة في الجودة والميترولوجيا وبقية المجالات وقرابة 3 آلاف مخالفة في المواد الصناعية المختلفة والفين و 642 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي.

وتضمنت قائمة المحجوزات 826 طنا من الخضر والغلال و 79 طن من السكر و499 طن من المواد العلفية و 1ر1 طن من اللحوم البيضاء و الحمراء وقرابة 31 الف 656 لترا من الزيت النباتي المدعم وزهاء 35 الف لترا من الحليب.

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