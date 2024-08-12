خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بهذه الجهات

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عامة قليلة تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال و الوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالسواحل الشرقية وبالمرتفعات، أما البحر مضطرب بالشمال و قليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و 38 درجة بالسواحل الشرقية و بين 38 و 43 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا.
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