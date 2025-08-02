خلايا رعدية بالوسط ومحليا بالشمال مع أمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة بقية اليوم وبداية ليل السبت

يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية بالوسط ومحليا بالشمال مع أمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة بقية اليوم وبداية ليل السبت، ثم سحب قليلة بأغلب المناطق.

وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب ، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وتتجاوز سرعتها مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

يكون البحر قليل الإضطراب بخليج الحمامات و جهة الساحل ومضطرب فمتموج ببقية السواحل وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 22 و 27 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 28 و 33 درجة بالجنوب الغربي

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