خلايا رعدية بعد الظهر مصحوبة بأمطار

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار .

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر بالشمال، أما البحر شديد الاضطراب.

الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 28 و 35 درجة بالشمال و الوسط والمناطق الساحلية للجنوب وبين 35 و 39 درجة ببقية المناطق.

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