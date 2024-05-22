خلايا رعدية بعد الظهر مصحوبة بأمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، ببعض السحب بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة بالشمال والوسط ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وتتجه إلى القطاع الشمالي بمناطق الشمال و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا مع دواوير رملية محلية، أما البحر متموج بمنطقة سرات و بخليج قابس و قليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 31 درجة بالشمال و المناطق الساحلية الشرقية و المرتفعات وفي حدود 23 درجة قرب السواحل الشمالية وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات.

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