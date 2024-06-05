خلايا رعدية بعد الظهر مصحوبة بأمطار متفرقة

يكون الطقس اليوم الأربعاء، مغشى بسحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بالجهات الشرقية للشمال مع بعض الأمطار المحلية ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، اما البحر مضطرب فقليل الإضطراب بالشمال وشديد الإضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالمناطق الساحلية و بالمرتفعات وبين 31 و 36 درجة ببقية الجهات.

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