خلايا رعدية بعد الظهر مع أمطار غزيرة بهذه الجهات

يتميز طقس اليوم الأربعاء، سحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل بعض الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء السحب الرعدية، أما البحر متموج فقليل الاضطراب بخليج تونس وقليل الاضطراب فهادئ ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;أمطر;جهات;خلايا رعدية;طقس