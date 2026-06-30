خلايا رعدية متوقعة مع أمطار غزيرة بولايات الكاف والقصرين وقفصة

يتميّز الوضع الجوّي بعد ظهر، الثلاثاء، بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثمّ تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة، خاصّة، بولايات الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح الكميّات بين 20 و40 مليمترا كما تصل محليا الى 70 مليمترا بولايات القصرين وسيد بوزيد والقيروان.

كما ينتظر أثناء ظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قويّة تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي.

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