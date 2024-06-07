خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب قليلة بأغلب المناطق ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا آخر النهار ببقية السواحل، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 28 و 34 درجة بالمناطق الساحلية و بالمرتفعات وبين 35 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

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