خلايا رعدية مرفوقة بأمطار بعد الظهر

يكون طقس اليوم الخميس، مغيما جزئيا بأغلب الجهات ثم أحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة ببعض الامطار .

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج ماعدا بمنطقة سرات يكون متموجا.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال و المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 37 درجة ببقية مناطق وتتواصل مرتفعة تصل إلى حدود 46 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

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