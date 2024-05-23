خلايا رعدية مرفوقة بأمطار متفرقة آخر النهار

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب قليلة بأغلب الجهات ثم طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب آخر النهار و أثناء الليل بالمناطق الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات، أما البحر قليل الاضطراب بخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل إلى شديد الإضطراب بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 32 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي وبين 34 و 40 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب.

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