خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى تدريجيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات ومحليا بالجنوب وتتجاوز 80 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية، أما البحر قليل الإضطراب بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية وبين 36 و 42 درجة ببقية الجهات.

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