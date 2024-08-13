خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب عامة قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال و الوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالسواحل الشرقية، أما البحر متموج فقليل الاضطراب بالشمال و قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 38 درجة بالسواحل الشرقية وبمرتفعات الوسط الغربي و بين 39 و 42 درجة ببقية المناطق وتصل 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.

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