خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الغربي

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الغربي .

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات.

