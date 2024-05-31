خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب قليلة بأغلب المناطق ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.
تكون الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات بعد الظهر و تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال، أما البحر متموج ثم مضطرب بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة قرب السواحل و بالمرتفعات و بين 34 و 39 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب.
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